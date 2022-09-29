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"Договори" про "вступ" окупованих українських територій до РФ підпишуть 30 вересня, - Пєсков

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"Договори" про "вступ" окупованих українських територій до РФ підпишуть 30 вересня, - Пєсков
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков анонсував церемонію підписання "договорів про вступ" окупованих українських територій до складу РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, "церемонія" відбудеться 30 вересня в Георгієвському залі Кремлівського палацу. Її початок запланований на 15:00.

Очікують, що буде проголошено про "приєднання" окупованих частин Донеччини, Луганщині, Херсонської та Запорізької областей.

Пєсков додав, що в Кремлі під час "церемонії" відбудеться "об’ємний виступ" президента РФ Володимира Путіна.

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Раніше стало відомо, що депутати Держдуми РФ отримали запрошення на захід у Кремлі за участі Путіна, що має відбутися в п’ятницю, 30 вересня, о 15:00.

Також на Красній площі в Москві встановили сцену для мітингу на честь "приєднання".

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Топ коментарі

  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    можете запхать ці паперці відразу після підписання своєму пуйлу у сраку - саме там їм місце
  • Espresso Coffee
    Вот за что люблю Кучму, так за его далновидность.
    Обокрал свою страну, оставил без ядерного оружия - оружия сдерживания, продал все самолеты и ракеты..набил карманы своей дочки.
    И успешно ********.
    Вот стратег.
    Красавец.
    Все смерти на его совести и его окружения.
  • Валентина Саюн c856325a
    Звільнено 6 селищ поблизу Лимана,сам Лиман в напівкільці, а вони про фейкові вибори Кому що,а кацапам брехня
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