РФ перекинула 80% своїх сил з-під кордону з Фінляндією і державами Балтії для закриття дір в Україні, - Foreign Policy

Росія закриває утворені в результаті військових поразок "дірки" у своїх силах на полі бою в Україні за рахунок угруповання у Північній Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Foreign Policy.

За словами трьох високопоставлених представників Міністерства оборони Європи в цьому регіоні, вже перекинуто 80% угруповання з 30 тисяч російських військовослужбовців.

"Скорочення, яке ми спостерігаємо в цьому регіоні за останні сім місяців, дуже значне", - сказав високопоставлений представник Міністерства оборони однієї з північних країн.

Чиновник підкреслив, що повітряна міць Росії в регіоні не змінилася і що Північний флот Росії на Кольському півострові залишився відносно недоторканим.

Але Росія перекидає високотехнологічну військову техніку, в тому числі зенітні системи і ракети, разом зі своїми військами.

Повідомляється, що Росія, схоже, прибрала кілька зенітних комплексів С-300 з-під Санкт-Петербурга. Один район базування ракет в регіоні, де дислокується 500-й зенітно-ракетний полк Росії, виявився повністю покинутим.

"Причини двоякі і досить прості. Ці сили використовувалися для створення достатньої бойової потужності на початку вторгнення в лютому. Оскільки російські війська зазнавали великих втрат на театрі військових дій, їх доводилося замінювати (і) відновлювати під час бою", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

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Нинішні і колишні представники Міністерства оборони США і Європи в бесіді з Foreign Policy підкреслили, що Росія залишається довгостроковою загрозою для регіону, особливо для країн Балтії, і що вони очікують, що Москва відновить свою військову міць в російському Західному військовому окрузі в в довгостроковій перспективі незалежно від того, як піде війна в Україні.

"Вони кинули в Україну майже все, що у них було. Але це дуже вузький спосіб аналізу загроз. Безпосередня пряма військова загроза (Балтійському регіону) наразі явно невелика, тому що у наших кордонів немає професійних військ. Але це не означає, що Росія не є небезпечною", - сказав генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.