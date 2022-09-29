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Росіяни не пропускають до Латвії близько 1000 біженців з окупованих територій України, - Гайдай

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Росіяни не пропускають до Латвії близько 1000 біженців з окупованих територій України, - Гайдай
На пункті пропуску Бурачки у Псковській області Росії уже 4 дні не випускають громадян України, які намагаються виїхати до Латвії.

Про це повідомив у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На пункті пропуску Бурачки у Псковській області росіяни вже 4 дні не випускають громадян України, які хочуть виїхати. У черзі зібралось близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди й маленькі діти, перебувають у жахливих умовах", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, про це йому через чат-бот повідомили самі біженці, які намагаються втекти з окупованих населених пунктів України через територію Росії.

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Гайдай додав, що в черзі на цьому пункті пропуску чекають майже 1000 громадян. Люди бояться, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять.

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Топ коментарі

  • Vitaliy Sander
    Сподіваюсь що через територію рашки вони поперлись тільки через відсутність інших можливостей. Інакше мають те що мають...
  • rejestrowyj bazil
    А коли московія поводилась якось по-іншому. Нажаль, завжди.
  • Vitaliy Sander
    По перше ми, не вони. І шкодити цивільним, якими б гнилими вони не були, допустимо лише як наслідок диверсії на критичних для перемоги об'єктах. І аж ніяк не дітям. Цей віч, який ви так описуєте, вилізе боком далеко не одразу. Тож взагалі не бачу ніякої стратегічної користі в нинішній війні. Лишатись на території рашки, це великий ризик бути мобілізованими або опинитись за гратами і під тортурами для мужиків, для всих інших є шанс переселення за тисячі кілометрів в сибір або взагалі пропасти безвісти з невідомих причин.
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