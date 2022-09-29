Росіяни не пропускають до Латвії близько 1000 біженців з окупованих територій України, - Гайдай

На пункті пропуску Бурачки у Псковській області Росії уже 4 дні не випускають громадян України, які намагаються виїхати до Латвії.

Про це повідомив у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На пункті пропуску Бурачки у Псковській області росіяни вже 4 дні не випускають громадян України, які хочуть виїхати. У черзі зібралось близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди й маленькі діти, перебувають у жахливих умовах", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, про це йому через чат-бот повідомили самі біженці, які намагаються втекти з окупованих населених пунктів України через територію Росії.

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Гайдай додав, що в черзі на цьому пункті пропуску чекають майже 1000 громадян. Люди бояться, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять.