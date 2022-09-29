Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 6 людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних, - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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В Україну з російського полону повернулись 6 людей. З них 4 морпіхів брали участь у боях за Маріуполь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед визволених:
- офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной;
- цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна.
"У кожного з них своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО. Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що визволені військові брали участь у боях за Маріуполь.