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Три російські винищувачі Су-30 перекинуто на аеродром "Барановичі" в Білорусь, - "Беларускі Гаюн"

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Три російські винищувачі Су-30 перекинуто на аеродром "Барановичі" в Білорусь, - "Беларускі Гаюн"
На білоруський аеродром "Барановичі" прилетіли три російські винищувачі Су-30. Останні прильоти винищувачів ПКС РФ до Білорусі фіксувалися наприкінці березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні до повітряного простору Білорусі увійшли три багатоцільові винищувачі Су-30СМ ПКС РФ, які здійснили посадку на аеродромі "Барановичі". Варто нагадати, що останні перельоти російських винищувачів між Росією та Білоруссю були наприкінці березня. На той час літаки залишали нашу країну (Білорусь. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина літаків, що залишилася в Білорусі, служать для тренування нових пілотів ПКС РФ.

За даними моніторингової групи, у жовтні цього року очікувалося постачання другої партії винищувачів Су-30СМ до Білорусі.

"Але сьогодні прилетіли винищувачі не із заводу, а ті, які стоять на озброєнні ПКС РФ з реєстраційними номерами RF-81772, RF-81760 та RF-81758", - зазначають там.

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Топ коментарі

  • Serhiy Talatynnik
    Поки не почнуть курити на аеродромах та нпз то діла не буде
  • Trevo Trow
    Чому б ЗСУ не зробити пістюкам на цьому аеродромі свято Хелоуїн, поки вони не зробили нам?
  • Bob Fayn
    я задав питання білорусам-так ви ж обслуговуєте рашистів..надаєте житло,їжу ,паливо.обслуговуєте їх військові машини..танки...лікуєте їх...
    відповідь білорусів--нє всьо так адназначна..єта нє ми..єта всьо лукашенка..мі здєсь нє прічом..мі протів вайни
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