Росія гатить по Чернігівщині та Сумщині, за годину - 55 вибухів, - ОК "Північ"

Вдень 29 вересня Росія завдала нових ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини. Лише за одну годину зафіксовано 55 вибухів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 12:00-13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, попередньо зі ствольної артилерії) по території України з боку рф в районі Соснівки та в район заказника "Шалигинський". ... Ще 10 приходів (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20-13:10 в напрямку Сеньківки", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

За попередніми даними, росіяни влучили в тваринний комплекс у Соснівці та пошкодили ЛЕП.

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