Європа готується до відключень через газову кризу, - Reuters

Припинення поставок газу з Росії ставить під загрозу роботу телекомунікаційних операторів у Європі та змушує їх шукати резервні шляхи, аби не допустити відключень зв’язку.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Представники телекомунікаційної галузі побоюються, що сувора зима стане випробуванням для телекомунікаційної інфраструктури Європи, що змушує компанії та уряди шукати способи для пом’якшення негативних наслідків.

За словами чотирьох керівників телекомунікаційних компаній, у багатьох європейських країнах недостатньо резервних систем, щоб впоратися з масовими відключеннями електроенергії, що підвищує ймовірність перебоїв у роботі мобільного зв'язку.

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Європейські країни, що звикли до безперебійного електропостачання, переважно не мають генераторів резервного живлення на тривалі періоди часу. В Європі знаходиться майже пів мільйона телекомунікаційних веж, більшість з яких мають резервні батареї, яких вистачає на 30 хвилин для роботи мобільних антен.

Рішення шукають у різних країнах регіону. У Франції, наприклад, постачальник електроенергії Enedis (входить в EDF), пропонує за найгіршого сценарію вдатися до відключень електроенергії на час до двох годин. Відключення торкнуться лише окремих частин країни почергово і не стосуватимуться лікарень, поліції, уряду тощо.

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Телекомунікаційні компанії Швеції та Німеччини також висловили занепокоєння щодо дефіциту електроенергії. Шведський телеком-регулятор PTS працює з операторами та іншими держустановами обговорює сценарії на випадок нормування електроенергії, а також купує пересувні заправні станції і мобільні базові станції.

Італійське телекомунікаційне лобі прагне того, щоб мобільна мережа була виключена з відключення електроенергії або вимог енергозбереження, і буде піднімати це питання з новим урядом Італії.

Оператори також працюють з виробниками телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson, аби модернізувати обладнання та зменшити використання зайвої енергії.