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Понад 400 танків, 700 бронемашин і 170 артилерійських систем різних типів покинули росіяни під час відступу, - Східне угруповання

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Понад 400 танків, 700 бронемашин і 170 артилерійських систем різних типів покинули росіяни під час відступу, - Східне угруповання
Збройні сили України зібрали понад тисячу одиниць трофейної техніки та озброєння, покинутих російськими військами під час відступу.

Про це в етері національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, відповідаючи на питання скільки техніки ЗСУ отримали завдяки "російському ленд-лізу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я б його назвав не ленд-лізом. Ленд-ліз - це позитивна конотація. США допомагали під час Другої світової війни і нам допомагатимуть. А я б сказав, що це - початок виплати контрибуції і репарацій зі сторони цих нелюдів. Думаю, це правильніше позиціювання. Вони нам вже виплатили понад 400 танків, 700 бронемашин і 170 артилерійських систем різних типів", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Та відчепіться ви вже від тої Німетчини. Німці українцям нічого не винні. А таки постачають САУ, автомобілі і інші ніштяки.
    В Україні принаймні два танкових заводи - Харківський і Львівський. Чому ніхто не питає скільки при Зєлє з їх воріт вийшло хочаб розконсервованих танків? Нє, до німців доїбатися простіше.
  • Да-это-я
    це не контрибуція і не репарації! це не ленд ліз!
    Це здобутки армії України, що нищить окупантів!
    Не треба плутати божий дар з я єчнею!
  • Огусто
    Побільше б так. Не так, що б нам залишили, а так, що б тікали падлюки.
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