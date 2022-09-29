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Угорщина проти нових санкцій ЄС, якщо вони обмежать постачання російських енергоресурсів

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Угорщина проти нових санкцій ЄС, якщо вони обмежать постачання російських енергоресурсів
Будапешт не підтримає новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо до нього будуть включені санкції у сфері енергетики.

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Угорщина вже достатньо зробила для збереження європейської єдності, але якщо в новому пакеті санкцій ЄС будуть енергетичні санкції, ми не зможемо і не підтримуватимемо їх", - заявив шеф офісу Віктора Орбана.

Гуляш сказав, що Будапешт чекає на остаточний список запропонованих санкцій, який можна буде предметно обговорювати, і підкреслив, що "Угорщина не може підтримати енергетичні санкції" щодо Росії.

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Нагадаємо, 26 вересня прем'єр-міністр Угорщини Орбан назвав Європейський Союз "енергетичним карликом"порівняно з "енергетичним гігантом Росією" та заявив, що саме санкції проти Кремля перетворили "локальну війну в Україні" на глобальну.

28 вересня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та верховний представник ЄС Жозеп Боррель представили восьмий пакет санкцій проти Росії, який, як було заявлено, "створює правову базу для стелі цін на російську нафту".

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Топ коментарі

  • Герхард
    Треба знищити ще й газопровод, з якого Угорщина отримує газ. І питання буде знято.

    Для Німеччини, наприклад, такого питання більше не існує.
  • razom
    чекати не треба, кацапських прихвостнів видно здалеку.
    вас, гандонів, треба виклюти з ЄС
  • Stanislav Bryzhyk
    Імперія помирає під хлопки. В тому числі і хлопки консерв, що відкриваються.
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