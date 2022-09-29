Найближчим часом Україна отримає від ЄІБ другий транш на понад 550 млн євро, - Шмигаль

Другий транш сумою понад 550 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) надійде в Україну вже найближчим часом.

ПРо це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Провели зустріч із віцепрезиденткою ЄІБ Терезою Червінською та командою банку. Обговорили посилення співпраці та допомогу Україні. Подякував за виділення 1,59 млрд євро. Перший транш уже надійшов цього місяця. Як повідомила пані Червінська, другий транш розміром понад 550 млн євро надійде за запитом уряду України вже найближчим часом. Зазначені кошти є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни", - зауважив прем'єр.

За його словами, сторони також обговорили співпрацю щодо відбудови України.

"Розраховуємо, що ЄІБ виконуватиме одну з провідних ролей у масштабній повоєнній відбудові, відновленні економіки та інфраструктури України", - додає Шмигаль.

Також зазначається, що ЄІБ розгляне питання фінансування та завершення проєкту першого концесійного автобану Краковець - Львів і розширення інфраструктури західного кордону України.

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