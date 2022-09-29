У двох містах під Харковом після ракетних обстрілів зникло електропостачання

У двох містах - Мерефа та Люботин - і прилеглих селах у передмісті Харкова зникла електроенергія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Внаслідок аварійного відключення в мережі були знеструмлені Пісочин, Люботин і декілька інших населених пунктів Харківської області. Це сталося через зниження надійності електропостачання внаслідок попередніх ракетних обстрілів енергетичних об'єктів регіону", - повідомили в АТ "Харківобленерго".

Також, за даними компанії, сьогодні вдалося заживити частину Шевченківського району Харкова, яка була знеструмлена 27 вересня. Зокрема, йдеться про споживачів по вул. Отакара Яроша. Наразі без електроенергії в Харкові близько 3,5 тис. споживачів. Відновлювальні роботи тривають.

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