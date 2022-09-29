За відмову від участі у псевдореферендумі окупанти виселяли мешканців Запорізької області з домівок, - Міноборони

З 23 по 27 вересня в окупованих українських населених пунктах "мобільні групи дільничних виборчих комісій" у супроводі озброєних військових РФ вручали перехожим бюлетені та вносили їх до списків учасників голосування.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу 29 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

"В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області російські окупаційні адміністрації вдавалися до виселення цивільного населення з власних будинків, саме тих, хто відмовлявся голосувати. Характерним прикладом примусової участі населення у так званих "референдумах" є те, що з 23 по 27 вересня вулицями тимчасово окупованих українських міст та селищ пересувались так звані мобільні групи дільничних виборчих комісій під охороною озброєних російських військовослужбовців, які, погрожуючи зброєю, вручали всім перехожим бюлетені і вносили їх до списків учасників голосування", - вказала вона.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

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Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, пообіцявши запровадити додаткові санкції. Подібні заяви випустили десятки країн.

В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.

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28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.