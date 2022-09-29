Росія - єдина країна, яка анонсує свої міжнародні злочини в прямому телеефірі, - Стано

Росія є єдиною країною, яка оголошує про свої міжнародні злочини та порушення Статуту ООН у прямому телеефірі та анонсує їх.

Про це заявив на пресконференції у Брюсселі представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Крім того, що Європейський cоюз не визнає зрежисовані бутафорські референдуми на території України, він також закликає всі країни наслідувати цей приклад і не визнавати цю протизаконну анексію. Росія вже не просто вдирається на територію іншої країни, вбиває мирних жителів, руйнує громадянську інфраструктуру, займається мародерством, крадучи зерно, вона перейшла на новий рівень ескалації та краде чужі території. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив він.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

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Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, пообіцявши запровадити додаткові санкції. Подібні заяви випустили десятки країн.

В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.

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28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.