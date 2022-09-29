Росіяни вбивають безневинних людей, як колись нацисти, - Кличко у Бабиному Яру

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру та взяв участь у молебні до 81-ї річниці цього жахливого злочину проти людяності.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Бабин Яр – це страшний символ Голокосту, нелюдської жорстокості та ненависті. І про ці болючі і жахливі сторінки історії треба завжди пам’ятати. Тим більше, сьогодні, коли росія вчиняє варварські злочини проти українців – чинить геноцид, вбиваючи тисячі мирних мешканців у Бучі та Ірпені, в Маріуполі та Ізюмі, в містах та містечках України. Агресор прагне знищити все українське. Ми бачимо, що, на жаль, історія нічому не навчила росіян. І вони, як колись нацисти, вбивають безневинних людей", заявив Кличко.

Він наголосив, що росіянам не зійдуть з рук їхні злочини проти українців і України.

"Сьогодні ми точно знаємо, що їм не зійдуть з рук ці звірячі злочини. Варвари відповідатимуть за кожну вбиту дитину, згвалтовану жінку, закатованих чоловіків та літніх людей. За зруйновані міста і села України", – наголосив Кличко.

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