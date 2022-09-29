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Росіяни вбивають безневинних людей, як колись нацисти, - Кличко у Бабиному Яру

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Росіяни вбивають безневинних людей, як колись нацисти, - Кличко у Бабиному Яру
Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру та взяв участь у молебні до 81-ї річниці цього жахливого злочину проти людяності.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Бабин Яр – це страшний символ Голокосту, нелюдської жорстокості та ненависті. І про ці болючі і жахливі сторінки історії треба завжди пам’ятати. Тим більше, сьогодні, коли росія вчиняє варварські злочини проти українців – чинить геноцид, вбиваючи тисячі мирних мешканців у Бучі та Ірпені, в Маріуполі та Ізюмі, в містах та містечках України. Агресор прагне знищити все українське. Ми бачимо, що, на жаль, історія нічому не навчила росіян. І вони, як колись нацисти, вбивають безневинних людей", заявив Кличко.

Він наголосив, що росіянам не зійдуть з рук їхні злочини проти українців і України.

"Сьогодні ми точно знаємо, що їм не зійдуть з рук ці звірячі злочини. Варвари відповідатимуть за кожну вбиту дитину, згвалтовану жінку, закатованих чоловіків та літніх людей. За зруйновані міста і села України", – наголосив Кличко.

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    Під час Голодомору 1932-1933, інспірованого радянським керівництвом для знищення українського населення у 1932-1933, тисячі замордованих голодом людей в Києві й околицях поховали у Бабиному Яру[1].
  • Stanislav Bryzhyk
    Не знаю як у вас, шановні, а у мене наприклад є безліч питань, чи насправді нацисти так багато звірств робили, чи це роспропаганда попрацювала? Бо моя бабуся, з Полтавщини, вибачте, казала, що поки німці у них в селі були під час 2 світової, то вони жили значно краще, ніж при комуняках, бо німці брали лише ту їжу, яка була їм потрібна аби не голодувати, а комуняки просто забирали все.
    Я оце дивлюсь на те, що роблять зайвохромосомні, все це якось 1 в 1 нагадує описи звірств німців... Совпадєніє?
  • Vlad Cheh
    Да у них десятки этих преступлений. Быдло в Крыму, убивающее целую семью за шубу, принудительное переселение людей из Донбаса по Кацапстану и обратное заселение другого этноса и так много-много раз, мобилизация за штыками нквд и смерша в 44-45-ом году, когда наш народ просто кидали с 1 автоматом на четверых на укрепленные позиции, пока у нацистов патроны не кончались, теряя при этом сотни мобилизованных солдат ради ничего.

    Голодомор же имеет особое значение не только сверхогромным числом трупов, а тем фактом, что на деньги от отнятого зерна (хотя его производство так сильно упало, что комуняги проклятые могли бы на налогах больше заработать) были наняты западные инженеры, которые построили почти всю военную промышленность СССР, да и сами там же и работали. Без этих средств совка бы вообще не было и это к слову о том, что после развала СССР мы должны были не только Крым получить, но и большой процент сибирских земель и других природных ресурсов.
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