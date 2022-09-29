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Мешканцю Бахмута, який здавав ворогу місця дислокації ЗСУ, загрожує до 8 років за ґратами, - прокуратура

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Мешканцю Бахмута, який здавав ворогу місця дислокації ЗСУ, загрожує до 8 років за ґратами, - прокуратура
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури до Артемівського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця м. Бахмута за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міноборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Поо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Донецької обласної прокуратури

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року чоловік за допомогою мобільного додатку надсилав користувачу, особа якого наразі встановлюється, текстові повідомлення про місця дислокації особового складу та вогневі позиції Збройних Сил України на території Бахмутського району", - ідеться в дописі.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як зазначається, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Топ коментарі

  • Андрей Ивашкевич
    Суддів і пркурорів, які оперують такими термінами ув'язнення для не просто зрадників, а диверсантів на сусідні нари, як колаборантів. 25 років і не менше.
  • Vlad Cheh
    Этот человек, если его умственное здоровье подтвердил психиатр, является СОУЧАСТНИКОМ массового убийства наших военных, подрыва обороноспособности страны и еще с пятерки статей уголовного кодекса (например, помогает кацапам завладеть захваченным вооружением, которое тем достанется из-за его наводки). То, что этого не произошло, трактуется как покушение на преступление, которое не было совершено не из-за того, что он передумал и раскаялся, или же деятельно мешал преступлению, а по непредвиденным и не зависящим от него обстоятельствам. То есть наказание за это должно быть таким же, как и за оконченное преступление. Максимальный срок без пожизненного лишения свободы в частности.

    Это же закон вообще-то. Прокурор так обязан действовать. Нет исключений. Эта вот статья УК распространяется на другую ситуацию: например, подонок сдал позицию наших войск на обучении в Великобритании. Там никто не пострадает, никаких атак по ним не будет, нет потенциального массового убийства. Но это даёт врагу важную информацию и за это дают 8 лет, что справедливо. А здесь же человек ОСОЗНАНО действовал и полностью понимал, что их убьют, так как его информация попадала под радиус действия кацапского оружия, а у него таких не один вид, который достает до туда. На десятки лет в тюрьму на каторжные работы.
  • Oleksandr Pohribnyi
    Малувато буде!
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