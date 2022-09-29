Мешканцю Бахмута, який здавав ворогу місця дислокації ЗСУ, загрожує до 8 років за ґратами, - прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури до Артемівського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця м. Бахмута за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міноборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Поо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Донецької обласної прокуратури

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року чоловік за допомогою мобільного додатку надсилав користувачу, особа якого наразі встановлюється, текстові повідомлення про місця дислокації особового складу та вогневі позиції Збройних Сил України на території Бахмутського району", - ідеться в дописі.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як зазначається, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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