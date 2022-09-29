У Чорногорії почалися затримання підозрюваних у роботі на російську розвідку
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vijesti.
У прокуратурі Чорногорії повідомили, що тривають обшуки.
Прем'єр-міністр Дрітан Абазович повідомив про затримання кількох людей.
Серед підозрюваних - колишній речник Міністерства закордонних справ Радомир Секулович. Він обіймав цю посаду в МЗС за часів державного союзу Сербії та Чорногорії, понад 30 років працював у консульській справі у Югославії та країнах Африки.
За даними джерел видання, один із підозрюваних працював на Росію понад десять років і входить до ширшої групи, учасники якої відомі правоохоронцям Чорногорії.
Ті ж джерела зазначають, що сьогоднішня акція є лише початком діяльності з викриття поплічників іноземних спецслужб.
За даними Reuters, у злочинній діяльності підозрюються шість російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання та два чорногорці. Усіх їх затримано.