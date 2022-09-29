Порошенко закликав світ жорстко відреагувати на загарбання Путіним українських територій: Членство України в НАТО і вигнання РФ з ООН
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Петро Порошенко оприлюднив 5 кроків, які треба терміново здійснити у відповідь на псевдо-референдуми та загарбання Путіним українських територій. Політик закликає світ відреагувати жорстко і швидко.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка у фейсбуці.
"Нашою спільною реакцією на "офіціалізацію" окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п’ять чітких кроків:
- контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України;
- прискорення надання Україні потужної західної зброї;
- негайний початок процедури вступу України до НАТО;
- запровадження посилених "ядерних" санкцій проти РФ;
- невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання Росії з ООН та організацій її системи", – написав Порошенко.
"Час вагань минув, настав час дій. Світ має показати свою єдність і дієвість", – наголсив політик.