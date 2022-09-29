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Порошенко закликав світ жорстко відреагувати на загарбання Путіним українських територій: Членство України в НАТО і вигнання РФ з ООН

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Порошенко закликав світ жорстко відреагувати на загарбання Путіним українських територій: Членство України в НАТО і вигнання РФ з ООН
Петро Порошенко оприлюднив 5 кроків, які треба терміново здійснити у відповідь на псевдо-референдуми та загарбання Путіним українських територій. Політик закликає світ відреагувати жорстко і швидко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка у фейсбуці.

"Нашою спільною реакцією на "офіціалізацію" окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п’ять чітких кроків:

  • контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України;
  • прискорення надання Україні потужної західної зброї;
  • негайний початок процедури вступу України до НАТО;
  • запровадження посилених "ядерних" санкцій проти РФ;
  • невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання Росії з ООН та організацій її системи", – написав Порошенко.

"Час вагань минув, настав час дій. Світ має показати свою єдність і дієвість", – наголсив політик.

Також читайте: Порошенко закликав союзників передати Україні зенітні ракети і винищувачі F-16 у відповідь на погрози Путіна

Топ коментарі

  • stavr
    все по ділу
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Чайка Київ
    Кому краще? З якої причини?
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