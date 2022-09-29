Порошенко закликав світ жорстко відреагувати на загарбання Путіним українських територій: Членство України в НАТО і вигнання РФ з ООН

Петро Порошенко оприлюднив 5 кроків, які треба терміново здійснити у відповідь на псевдо-референдуми та загарбання Путіним українських територій. Політик закликає світ відреагувати жорстко і швидко.