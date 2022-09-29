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Росія може застосувати тактичну ядерну зброю по лінії фронту, командних центрах і критичній інфраструктурі, - ГУР

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Росія може застосувати тактичну ядерну зброю по лінії фронту, командних центрах і критичній інфраструктурі, - ГУР
Українська розвідка оцінює як дуже високу ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадими Скібіцький заявив The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", - зазначив представник воєнної розвідки України.

За словами Скібіцького, завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО днями оприлюднить інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї, - Данілов

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін заявив, що Росія готова використати всі засоби для захисту власної територіальної цілісності.

Західні партнери наразі не спостерігають ознак підготовки до застосування ядерної зброї з боку Росії, однак сприймають таку загрозу серйозно. Водночас вони активізували спостереження за ядерними озброєннями Росії, насамперед по лінії своїх розвідувальних служб.

Апарат РНБО незабаром опублікує інструкцію для українців на випадок застосування РФ ядерної зброї.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Українські військові близько 17:00 збили два рашистських штурмовики Су-25 в районі Миколаївщини
  • DmitrySviridon ad49c275
    Украине нужно ядерное оружие, чтобы создать паритет и тогда Россия не сможет нанести ядерные удары и ядерное оружие нужно передать Украине быстро. Они уговорили Украину отдать 3 ядерный потенциал и это привело к ядерным угрозам. Чтобы не было ядерных угроз, нужно вернуть Украине то, что Украина отдала.
  • Ksenia VB
    От ми всі ржали, коли Зеля приїздив з візитами в інші країни і там невдовзі ставалось якесь лихо - то собор у Парижі згорів, то падишах помер, то ураганом накрило...
    А про себе не подумали ? А він же в нас гніздиться. Отак ще дійсно ядерною зброєю накриють..
    Може не даремно йому натякали виїхати з України, щоб він нам карму не псував.
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