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США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд: доставлятимуть через Чехію, - ЗМІ

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США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд: доставлятимуть через Чехію, - ЗМІ
США заплатять за озброєння 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд. У Південної Кореї будуть закуплені ракетні установки та боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило чеське видання іDnes з посиланням на джерела.

"Бойові дії на сході України тривають, і атакована країна потребує нових поставок зброї для контрнаступу. В одній з найбільших поставок, що зараз завершується, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут було узгоджено план доставки зброї в Україну", - ідеться у публікації.

За даними видання, США заплатять за озброєння – це будуть ракетні установки і боєприпаси на мільярди доларів. Джерела редакції стверджують що йдеться про 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд.

Передусім  йдеться про системи оборони "земля-повітря", відомі як Chiron, які дуже ефективні проти низьколітаючих цілей, наприклад, вертольотів.

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Топ коментарі

  • Alex Tiger
    Корейцы удивили весь мир. Северные строят соСи.ализм и голодают, а южные заполонили весь мир высококачественной электроникой, автомобилями, суперкораблями и прочими промышленными изделиями высочайшего качества. И оружие продают. Северные - *****, срущему в чемодан, а Южная Корея очень многим странам, в их числе Польша и теперь штатам, а те дарят Украине.
  • vadyan
    Це вже ленд ліз починається походу
  • Яр Холодний
    Казав знайомий (сам підполковник а син - "у штабі" - теж підполковник) : "У Залужного ВСЕ знає тільки він сам! Решту - знають тільки ті що мають стосунок до операції" Я за ЦЕ - радий!!!
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