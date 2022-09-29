США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд: доставлятимуть через Чехію, - ЗМІ

США заплатять за озброєння 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд. У Південної Кореї будуть закуплені ракетні установки та боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило чеське видання іDnes з посиланням на джерела.

"Бойові дії на сході України тривають, і атакована країна потребує нових поставок зброї для контрнаступу. В одній з найбільших поставок, що зараз завершується, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут було узгоджено план доставки зброї в Україну", - ідеться у публікації.

За даними видання, США заплатять за озброєння – це будуть ракетні установки і боєприпаси на мільярди доларів. Джерела редакції стверджують що йдеться про 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд.

Передусім йдеться про системи оборони "земля-повітря", відомі як Chiron, які дуже ефективні проти низьколітаючих цілей, наприклад, вертольотів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 400 танків, 700 бронемашин і 170 артилерійських систем різних типів покинули росіяни під час відступу, - Східне угруповання