ЄС закликає міжнародну спільноту не визнавати російські псевдореферендуми: Незаконні "голосування", проведені під тиском та поспіхом, не є волевиявленням людей

Європейський союз рішуче засуджує інсценування Кремлем "референдумів" на тимчасово захоплених територіях України, ніколи не визнає їхніх результатів та закликає ООН зробити те саме.

Про це йдеться у заяві високого представника Жозепа Борреля від імені ЄС щодо незаконних псевдореферендумів, проведених Росією в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Організувавши ці незаконні фіктивні референдуми, Росія має на меті змінити міжнародно визнані кордони України силовим шляхом, що є явним та серйозним порушенням Статуту ООН. Їхній результат є нікчемним та не може мати жодних правових наслідків", - йдеться у заяві.

За словами Борреля, проведені Росією незаконні фіктивні "референдуми" не мають легітимності та є відвертим порушенням міжнародного права і міжнародних зобов’язань Росії.

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"Вони були проведені під час ведення Росією загарбницької війни проти України та спрямовані на анексію Росією окупованих територій України. Вони порушують Конституцію України та її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність", - зазначив він.

Крім того, в дипломат заявив, що незаконні фіктивні референдуми, проведені Росією на окупованих територіях України, відбулися на тлі широкомасштабних і систематичних порушень прав людини, а також залякування громадян України з боку Росії та окупаційної влади.

"Ці незаконні "голосування", проведені під тиском та поспіхом, не є волевиявленням людей, які проживають у цих регіонах України. ЄС високо оцінює мужність жителів України, які виступили проти "референдумів" і продовжують опиратися російській окупації", - йдеться у заяві.

Боррель наголосив, що усі причетні до організації псевдореферендумів, а також винні в інших порушеннях міжнародного права в Україні, понесуть відповідальність. У зв'язку з цим будуть запроваджені додаткові санкції проти Росії.

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"ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і вимагає від Росії негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України", - йдеться у заяві Борреля.

Голова дипломатії ЄС наголосив, що згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом, Україна "реалізує своє законне право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль над своєю територією та має право звільнити окуповані території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів".

"ЄС та його держави-члени продовжуватимуть підтримувати зусилля України з цією метою стільки, скільки буде потрібно", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

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28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.