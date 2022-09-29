Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених. ФОТО

Унаслідок обстрілу касетними снарядами зупинки громадського транспорту в Миколаєві троє людей загинули, 12 дістали поранення.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту в людному районі міста! Саме в годину пік... Саме тоді, коли мирні жителі поверталися додому... Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення! На зараз момент 2 загиблих, 12 поранених", - написала Замазєєва.

Пізніше стало видомо про третього загиблого.

"Станом на 19:20, троє загиблих та дванадцять поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж", - повідомив мер Миколаїва Сєнкевич.







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вночі атакували Миколаїв, пошкоджено цивільні об’єкти, - Сєнкевич. ФОТО





Фото з сайту "Новини N".