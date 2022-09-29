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Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених. ФОТО

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Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених. ФОТО
Унаслідок обстрілу касетними снарядами зупинки громадського транспорту в Миколаєві троє людей загинули, 12 дістали поранення.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту в людному районі міста! Саме в годину пік... Саме тоді, коли мирні жителі поверталися додому... Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення! На зараз момент 2 загиблих, 12 поранених", - написала Замазєєва.

Пізніше стало видомо про третього загиблого.

"Станом на 19:20, троє загиблих та дванадцять поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж", - повідомив мер Миколаїва Сєнкевич.

Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених 01
Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених 02
Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених 03

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Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених 04
Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених 05

Фото з сайту "Новини N".

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Топ коментарі

  • Огусто
    Їхня "високоточна" зброя, плюс масовий ідіотизм роблять свою справу - Роіся-країна агресор і ЖИРНА крапка.
  • Чайка Київ
  • Eques Patriam
    Треба карати.

    Інакше вони і далі продовжуватимуть так діяти.

    Якщо нам не можна бити аналогічно то принаймні по заводах рф ми маємо право бити.
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