За останні дні до лікарень окупованого Старобільська доставлено понад 200 поранених загарбників, - Генштаб 

Російські окупанти продовжують втрачати особовий склад в Україні, лише за останні дні до лікарень м. Старобільська (Луганська обл.) було доставлено понад 200 поранених російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження зосередження живої сили та військової техніки противника в районі Нової Кубані Херсонської області, що також призвело до детонації боєприпасів. Втрати ворога уточнюються", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що, за уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження окупантів у районі Софіївки Бердянського району Запорізької області ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими.

"Крім того, в лікувальні заклади міста Старобільськ Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників", - підсумували в Генштабі.

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