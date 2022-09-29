Адвокат: за Андрія Мартинова вступляться міжнародні інституції

Адвокати Андрія Мартинова, одного з найкрупніших девелоперів Київщини, звернулися до міжнародної спільноти, американських представництв – щоб захиститивітчизняний бізнес від безпідставних обшуків і блокувань з боку ДБР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це грабіж" – прокоментував Заслужений юрист України адвокат Микола Павленко низку надуманих, на його думку, безпідставних кримінальних проваджень на забудовника Андрія Мартинова.

"І мені прикро, - зазначив юрист під час пресконференції в Національній спілці журналістів, - що територіальне управління ДБР у м.Києві наслідує як методи грабіжників, так і їхні прийоми. Особливо прикро, що це відбувається тоді, коли наші представники влади і суспільства шукають засоби з усього світу, бо країна є реципієнтом зовнішньої допомоги. Паралельно з цим місцеві правоохоронні відомства вбивають все що приносить дохід країні і створює робочі місця".

"До війни спроби заблокувати господарську діяльність забудовника - успішно відбивалися. Традиційною загрозою було зупинення структури яка веде масштабне будівництво на Софіївській Борщагівці.

Попри те що в нас вистачає зовнішніх ворогів – гроші сакральний символ, який не може залишити поза увагою Державне бюро розслідувань. З’явились численні гінці з метою надати відомість про необхідність надання відкупу. Отримавши відмову у наданні будь-якої неправомірної вигоди група осіб, прізвища яких я не буду називати, розпочала наступ на будівельний бізнес найкрупнішого будівельника в Київській області", сказав адвокат.

Олігархічно-кланова структура впивається своєю безкарністю, користуючись тим, що увага суспільства і влади прикута до фронту. Вони глумляться над законом – зазначили виступаючі.

"В ухвалі про арешт йдеться про все що рухається і не рухається. Я вжахнувся формулюванні підозри, яку висунули моєму клієнту. Складається враження, що ті, хто її робив - люди далекі від юридичної освіти. Було вжито формулуювання "притягнуто забудовника за несплату податку з оборудок". Даруйте, податковий кодекс структурує податки, і не має там "податку з оборудок". Наразі сума потецнійної шкоди, яка використовуються як привід блокування господарської діяльності, надута, притягнута за вуха - в рази менше шкоди, яку спричинили арешти та перешкоджання бізнесу Мартинова" - наголосив Павленко.

Як повідомлялося раніше - ДБР ініціювало питання щодо накладення арешту на майно підозрюваного Мартинова для відшкодування збитків державному бюджетові України. Зокрема, мова йде про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок.

"За наведених обставин ми вказали прізвища наших "героїв" які вимагають через посередників грошові знаки і спрямували відповідні листи, докази, до відповідних органів. Я змушений був звертатися до іноземних інституцій, до Сполучених Штатів. Бо ця країна, яка є донором для нашої економіки, має знати "героїв" які грабують воюючу країну зсередини, роблять все для того, щоб Україна перетворилася на дике поле".