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Одеська влада не включила Французький бульвар до списку світової спадщини ЮНЕСКО, - нардеп

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Одеська влада не включила Французький бульвар до списку світової спадщини ЮНЕСКО, - нардеп
Одеська влада не включила Французький бульвар у зону, яка ввійде до світової спадщини ЮНЕСКО. Проте в номінаційну заявку увійшов, наприклад, Одеський порт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, Французький бульвар потрапляє тільки в буферну зону. "Туди чомусь потрапляє порт з кранами та елеваторами, але не потрапляє Французький бульвар – який має велике історичне значення. Одеська влада подала заявку на включення центру міста до об'єктів всесвітньої спадщини, але обрала дуже дивну зону між Приморською, Торговою, Садовою вулицями, Соборною площею, Преображенською, Жуковського, Польським та Карантинним узвозами, провулком Нахімова та Суворовською алеєю парку Шевченка", – повідомив нардеп у своєму телеграм-каналі.

У квітні Гончаренко зустрічався з директором із зовнішніх відносин ЮНЕСКО Генком Сейті, де наголошував, що необхідно внести центр Одеси до об'єктів культурної спадщини, особливо у той момент, коли росія загрожує історично важливим місцям.

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Топ коментарі

  • Роман Марушка 5978a8d4
    Французький бульвар багатьом відомий - це і 5- трамвай на Аркадію це і одеський завод шампанських вин заснований в 1899 році Генрі Редерера
    Це місце було домом для одеських купців. Бруківка і акації нагадують стару Одесу. А що саме головне стежки і сходи ведуть вниз до берега моря.
    Тож цей бульвар мабуть багато хто знає він і є історичною спадщиною
  • Maryna Solska e862e0af
    так влада в Одессі це громадянин рашки труханов. він вже скорше катьку, свою дупу внесе в списки спадщини Юнеско, що власно кажучі і відбувається, він же на Одесскій порт точно лапу поклав, ніж буде зберігати українцям їх пам"ятки архитектури. І жодна влада нічого з тим трухановим не зробила, всі були з ним в "супер-пупер хорошіх відносинах", крім людей.
  • Alex Sokolov 0d8421f8
    Скотоложку катьку-трахівницю конями для початку викиньте, лицеміри, щоби не ганьбитися.
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