Одеська влада не включила Французький бульвар до списку світової спадщини ЮНЕСКО, - нардеп

Одеська влада не включила Французький бульвар у зону, яка ввійде до світової спадщини ЮНЕСКО. Проте в номінаційну заявку увійшов, наприклад, Одеський порт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, Французький бульвар потрапляє тільки в буферну зону. "Туди чомусь потрапляє порт з кранами та елеваторами, але не потрапляє Французький бульвар – який має велике історичне значення. Одеська влада подала заявку на включення центру міста до об'єктів всесвітньої спадщини, але обрала дуже дивну зону між Приморською, Торговою, Садовою вулицями, Соборною площею, Преображенською, Жуковського, Польським та Карантинним узвозами, провулком Нахімова та Суворовською алеєю парку Шевченка", – повідомив нардеп у своєму телеграм-каналі.

У квітні Гончаренко зустрічався з директором із зовнішніх відносин ЮНЕСКО Генком Сейті, де наголошував, що необхідно внести центр Одеси до об'єктів культурної спадщини, особливо у той момент, коли росія загрожує історично важливим місцям.