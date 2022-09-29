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Чорногорія висилає шістьох дипломатів РФ, яких оголосили персонами нон грата

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Чорногорія висилає шістьох дипломатів РФ, яких оголосили персонами нон грата
Міністерство закордонних справ Чорногорії в четвер оголосило шістьох співробітників посольства Росії персонами нон грата.

Як інформує Цензор.НЕТ   із посиланням на "Європейську правду", про це чорногорське МЗС повідомило у Twitter.

"Міністерство закордонних справ оголосило персонами нон грата шістьох дипломатів посольства Російської Федерації, акредитованого в Чорногорії, у зв'язку з їхньою діяльністю, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини та відносинам взаємної поваги і взаєморозуміння між двома країнами", – йдеться в повідомленні.

Про які саме порушення йдеться, а також кого було оголошено персонами нон грата, в МЗС Чорногорії поки не уточнили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорногорії почалися затримання підозрюваних у роботі на російську розвідку

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні Чорногорія вже оголосила щонайменше шістьох російських дипломатів персонами нон грата.

Раніше стало відомо, що семеро громадян Чорногорії були затримані в Подгориці за підозрою в роботі на російську розвідку.

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Топ коментарі

  • Олег Кущ e096799b
    Русский дипломат, иди на@уй
  • Перехватчик
    IrisFlo

    @KonkordiyaGrey

    ·

    5 ч

    Мо¢калі думають, що українська мова, це той "смешной" суржик, який вони завжди чули в кіно чи від понаєхавших. Коли вони в радіоперехватах чують українську і не розуміють її, вони насправді думають, що то польська.
    А якщо чують хлопців із Закарпаття, то фсьо! Румуни! НАТО!!!
  • Stanislav Bryzhyk
    Гарно мабудь було в Чорногорії сидіти... шалено красива країна.
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