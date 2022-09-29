Cейм Польщі засудив псевдореферендуми на окупованих українських територіях і закликав ЄС не видавати візи росіянам
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За прийняття резолюції проголосували 434 депутати Сейму, двоє утрималися, ніхто не висловився проти.
"Проведені в атмосфері терору псевдореферендуми порушують усі норми міжнародного права і заслуговують на однозначне засудження міжнародної спільноти. Сейм Республіки Польща підтримує Україну в її прагненні відновити повний контроль над усією своєю територією відповідно до міжнародно визнаного правового статусу. Сейм Республіки Польща рішуче засуджує примус жителів окупованих російською федерацією територій до служби в російських збройних, допоміжних і колабораціоністських силах", - ідеться в декларації.
Як зазначається в документі, російська держава та її структури вчиняють в Україні воєнні злочини, включно з геноцидом, і переважна більшість громадян РФ підтримує цю війну. Як підкреслюється, Росія також веде інтенсивну розвідувально-підривну діяльність на території ЄС.
У резолюції зазначається, що "неприпустимо з моральної точки зору дозволяти громадянам країни, яка веде жорстоку агресивну війну та здійснює акти державного тероризму, вільно пересуватися Європою".
Як підкреслюється, Сейм Польщі підтримує дії уряду країни на міжнародній арені щодо "припинення видачі віз громадянам РФ".