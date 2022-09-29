Cейм Польщі засудив псевдореферендуми на окупованих українських територіях і закликав ЄС не видавати візи росіянам

Нижня палата польського парламенту прийняла у четвер резолюцію, в якій засудила псевдореферендуми на тимчасово захоплених Росією територіях України і закликала Євросоюз призупинити видачу віз громадянам РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За прийняття резолюції проголосували 434 депутати Сейму, двоє утрималися, ніхто не висловився проти.

"Проведені в атмосфері терору псевдореферендуми порушують усі норми міжнародного права і заслуговують на однозначне засудження міжнародної спільноти. Сейм Республіки Польща підтримує Україну в її прагненні відновити повний контроль над усією своєю територією відповідно до міжнародно визнаного правового статусу. Сейм Республіки Польща рішуче засуджує примус жителів окупованих російською федерацією територій до служби в російських збройних, допоміжних і колабораціоністських силах", - ідеться в декларації.

Як зазначається в документі, російська держава та її структури вчиняють в Україні воєнні злочини, включно з геноцидом, і переважна більшість громадян РФ підтримує цю війну. Як підкреслюється, Росія також веде інтенсивну розвідувально-підривну діяльність на території ЄС.

У резолюції зазначається, що "неприпустимо з моральної точки зору дозволяти громадянам країни, яка веде жорстоку агресивну війну та здійснює акти державного тероризму, вільно пересуватися Європою".

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Як підкреслюється, Сейм Польщі підтримує дії уряду країни на міжнародній арені щодо "припинення видачі віз громадянам РФ".