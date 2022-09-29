Зеленський подякував Гутеррішу за невизнання ООН псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський подякував Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу за позицію Організації щодо невизнання результатів псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях України.

"Ціную чітку позицію Генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо злочинного наміру Росії незаконно анексувати нові українські землі: такі дії не матимуть жодної юридичної сили, вони грубо порушують цілі та принципи Статуту ООН і не будуть визнані світом", - написав Зеленський у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Гутерреш заявив, що російські спроби анексувати тимчасово окуповані українські території порушують статут ООН і не можуть бути визнані міжнародною спільнотою.

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