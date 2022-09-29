Ердоган закликав Путіна дати переговорам про закінчення війни в Україні ще один шанс, - Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав президента РФ Володимира Путіна дати переговорам з Україною ще один шанс і підтвердив готовність Туреччини допомогти покласти край війні.

Ердоган та Путін у четвер провели телефонну розмову, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У телефонній розмові зі своїм російським колегою президент Туреччини висловив задоволення успішним обміном ув'язненими між Москвою та Києвом", - повідомляє агентство Anadolu.

Також Ердоган вказав на необхідність кроків щодо "зниження напруженості" після "референдумів в регіонах України".

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