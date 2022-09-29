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Заяви Росії про те, що Україна має бути "денацифікованою", ображають жертв Голокосту, - Блінкен

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Заяви Росії про те, що Україна має бути "денацифікованою", ображають жертв Голокосту, - Блінкен
Заяви РФ про те, що Україна має бути "денацифікована", ображають усіх, хто постраждав, і тих, хто хоробро чинив опір під час нацистського режиму.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оскільки ми пам'ятаємо вбивство євреїв у Бабиному Яру 1941 року в Україні, заява РФ про те, що Україна має бути "денацифікована", ображає всіх, хто постраждав, і тих, хто хоробро чинив опір під час нацистського режиму. Спотворення історії Голокосту підриває зусилля щодо запобігання звірствам", - написав Блінкен у твіттері.

Також читайте: Україна може застосовувати західну зброю в регіонах, де РФ провела псевдореферендуми, - Блінкен

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Браво, Тоні !
    рашисти зарвались і їх треба нищити !

    .
  • Валентина Саюн c856325a
    Читаю дані про Лиман і що орки в котлі нікому не потрібні. А також,що багато зброї перейде ЗСУ. До речі, утюжать там орків Марсами,німецькими.
  • Саша Пончик
    Господин Блинкен так ху.ло и есть гитлер.
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