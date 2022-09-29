Заяви Росії про те, що Україна має бути "денацифікованою", ображають жертв Голокосту, - Блінкен

Заяви РФ про те, що Україна має бути "денацифікована", ображають усіх, хто постраждав, і тих, хто хоробро чинив опір під час нацистського режиму.