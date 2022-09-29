У разі застосування Росією ядерної зброї відповідь світу буде миттєвою і радикальною, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив впевненість у тому, що в разі застосування РФ ядерної зброї проти України – відповідь світу буде миттєвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у ефірі програми "Говорить великий Львів".

"Чи вдадуться вони до цієї дії – це залежить лише від тих думок, які є у голові у путіна. Я можу сказати, що якщо, не дай Бог, хоча б одна ядерна тактична зброя буде використана проти нашої країни – відповідь світу буде миттєвою і вона буде абсолютно радикальною. Я у цьому більш ніж впевнений", - поінформував він.

Щодо розмов про те, начебто відповіді світу не буде, що всі проковтнуть, посадовець наголосив, що використання ядерної зброї може бути уперше в історії після Другої світової війни, після подій, які відбулися тоді у Японії.

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"Це, може, буде перша така спроба використання країною ядерної зброї. І тому світ, цілком зрозуміло, що має на це відреагувати. Я більш ніж впевнений, що він на це відреагує", - сказав секретар РНБО.

При цьому Данілов заявив, що не можна нічого виключати, але тактична ядерна зброя не може завдати великої площі ураження.

"Я хочу, щоб ми з вами це все розуміли, - що те, що стосується використання тактичної ядерної зброї – це не Хіросіма і не Нагасакі – це зовсім інша ситуація. Це знаряддя, які можуть покривати 10, 5, 20 квадратних кілометрів, у залежності від того, до якого божевілля може дійти наш сусід - рф. Інша справа – що ми маємо готуватися дійсно до будь-якого розвитку подій, з урахуванням божевільного сусіда, який є поруч з нами. Сусідів як-то кажуть, на жаль, не вибирають", - додав секретар РНБО.

Посадовець розповів, що найближчим часом будуть офіційно оприлюднені рекомендації від РНБО для мирного населення, як діяти у разі небезпеки, вони вже підготовлені.

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"Ці рекомендації будуть надані. Більше того, у ЗМІ дуже багато корисних даних щодо цього. Але скажу, що, зокрема, перебування у підвалі при будь-якій загрозі – є фундаментально важлива річ. Я можу довго про це говорити, бо у нас дуже багато інформації", - сказав він.

Секретар РНБО поінформував, що фахівці при цьому не радять перебувати у дерев’яних будинках - обов’язково має бути бетонна споруда і бажано, щоб це був підвал.

"Але ні у якому разі – не панікувати у цьому випадку", - закликав Данілов.

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