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Зеленський і Данілов анонсували важливі рішення РНБО 30 вересня

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Зеленський і Данілов анонсували важливі рішення РНБО 30 вересня
Президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов анонсували важливі рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 30 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії", - сказав Зеленський під час відеозвернення.

Данілов заявив, що під час засідання РНБО будуть ухвалені "фундаментальні рішення".

"Крім засідання РНБО, президент скликає Ставку верховного головнокомандувача. Після цього відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни", - сказав секретар РНБО.

Також читайте: Зеленський скликає на 30 вересня термінове засідання РНБО

Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Нет, асфальт приберут.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Опять шашликі?
  • CrossFirenko
    Велике Крадівництво 2?
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