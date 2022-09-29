Зеленський і Данілов анонсували важливі рішення РНБО 30 вересня

Президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов анонсували важливі рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 30 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії", - сказав Зеленський під час відеозвернення.

Данілов заявив, що під час засідання РНБО будуть ухвалені "фундаментальні рішення".

"Крім засідання РНБО, президент скликає Ставку верховного головнокомандувача. Після цього відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни", - сказав секретар РНБО.

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