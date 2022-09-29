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Наступні пакети американської допомоги Україні мають включати танки, - сенатор Грем

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Наступні пакети американської допомоги Україні мають включати танки, - сенатор Грем
Голова Юридичного комітету Сенату США, сенатор-демократ Ліндсі Грем заявив у четвер, що новий пакет масштабної допомоги Україні, який перебуває на розгляді в Конгресі, має передбачати надання ЗСУ сучасних танків.

Про це він сказав під час пресконференції в будівлі Конгресу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Військова допомога стає більш потужною. Я ціную дії адміністрації, яка подвоїла свої зусилля щодо забезпечення військової спроможності (України – ред.), і це змінює хід війни. Я думаю, частиною у складі цієї допомоги повинні бути танки", - зауважив законодавець.

У цьому зв’язку сенатор висловив сподівання, що "ближчими днями ми зможемо зробити дещо, щоби забезпечити українські сили більшою кількістю сучасних танків".

Крім того, Грем зазначив, що додаткова допомога для України, передбачена законопроєктом із $12 мільярдами для України, також містить фінансування, яке допоможе українцям "пережити решту року, не вимикати світло та оплачувати рахунки".

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Топ коментарі

  • Mika Pat
    Слва США!!
  • Len Yavorsky
    Він - республіканець!
  • kergudu barbambiya
    Дійсно. Наші "журналісти", виявляється, навіть не вміють користуватися Гуглом.

    Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник.
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