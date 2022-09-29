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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії не відповідає масштабам ескалації Путіна, - Кулеба

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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії не відповідає масштабам ескалації Путіна, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що пропоновані Євросоюзом нові санкції проти Росії не відповідають масштабу ескалації і загрозам, які вона несе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Пропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС проти Росії не відповідають масштабам ескалації Путіна й загрозі, яку він становить для Європи і всього світу. Ми закликаємо ЄС вдарити по Путіну сильніше, щоб зупинити його. Це вирішальний момент", – написав Кулеба у твітері.

Нагадуємо, напередодні Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії через проведені нею псевдореферендуми на окупованих українських територіях.

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Топ коментарі

  • Rechnoj skitalec
    Хороші новини: "Российские войска в Лимане могут быть окружены уже этой ночью. Они уже почти окружены. Это будет второе серьезное поражение армии России этой осенью. После катастрофы под Харьковом. Окружение российских войск в Лимане и их плен - это не лучший фон для выступления Владимира Путина завтра в Кремле. "
  • vismavista
    Не вопрос, а Украина предлагает какие санкции включить в пакет? Государственным мужам не мешало бы и самим подсуетиться в этом вопросе , кроме как выступать в телевизоре.
  • Kozak Palestina
    таке враження , що санкції скінчились. це небезпечно.
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