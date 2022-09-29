Підготовлені в Москві результати псевдореферендумів не відображають волі народу України, - Блінкен
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Фальшиві "референдуми" Кремля є марною спробою приховати те, що являє собою подальші спроби захоплення земель в Україні. Чітко наголошу: результати були підготовлені в Москві та не відображають волі народу України", - підкреслив глава американської дипломатії.
Він вкотре зауважив, що Сполучені Штати ніколи не визнають легітимність чи результати цих фіктивних референдумів або ймовірної анексії РФ української території.
"Цей спектакль, організований ставлениками РФ, є нелегітимним і порушує міжнародне право. Це – посягання на принципи міжнародного миру й безпеки",- зауважив держсекретар США.
Він зазначив, що Росія змусила значну частину населення захоплених районів лишити свої домівки, а ті, хто залишився, були змушені голосувати під погрозами людей зі зброєю, в страху за свою безпеку, а також безпеку близьких.
"Народ України послідовно висловлював своє прагнення до вільного й демократичного майбутнього. Вони хочуть, щоби їхня країна залишалася незалежною й суверенною",- підкреслив Блінкен.
"Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжать допомагати Україні в її боротьбі за захист своєї території від російської агресії. Ми щиро підтримуємо єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах",- наголосив держсекретар США.