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Підготовлені в Москві результати псевдореферендумів не відображають волі народу України, - Блінкен

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Підготовлені в Москві результати псевдореферендумів не відображають волі народу України, - Блінкен
Проведення РФ фіктивних референдумів є лише спробою Путіна захопити більше українських земель, що грубо порушує міжнародне право й ніколи не буде визнано на міжнародному рівні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фальшиві "референдуми" Кремля є марною спробою приховати те, що являє собою подальші спроби захоплення земель в Україні. Чітко наголошу: результати були підготовлені в Москві та не відображають волі народу України", - підкреслив глава американської дипломатії.

Він вкотре зауважив, що Сполучені Штати ніколи не визнають легітимність чи результати цих фіктивних референдумів або ймовірної анексії РФ української території.

"Цей спектакль, організований ставлениками РФ, є нелегітимним і порушує міжнародне право. Це – посягання на принципи міжнародного миру й безпеки",- зауважив держсекретар США.

Він зазначив, що Росія змусила значну частину населення захоплених районів лишити свої домівки, а ті, хто залишився, були змушені голосувати під погрозами людей зі зброєю, в страху за свою безпеку, а також безпеку близьких.

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"Народ України послідовно висловлював своє прагнення до вільного й демократичного майбутнього. Вони хочуть, щоби їхня країна залишалася незалежною й суверенною",- підкреслив Блінкен.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжать допомагати Україні в її боротьбі за захист своєї території від російської агресії. Ми щиро підтримуємо єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах",- наголосив держсекретар США.

Топ коментарі

  • Тау Кита
    А якби й відображав волю упоротиз ватнимків Херсонської області, то й що? Кордони України недоторкані, закріплені Конституцією та міжнародними правовими нормами. Купка совкодрочерів-недобитків, їх москалоязиких дорослих дітей, ждунів рюзкаґо міра, не може визначати від'єднання регіону від країни. Так що в будь-якому випадку - нах, це туди .!.
  • Colt
    У России тоже есть энергосистема.
    Напугали.
  • Алекс Ростиков
    Якось по#уй на ці референдуми ...
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