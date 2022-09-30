Іспанія долучилася до позову України проти РФ у справі геноциду в суді ООН
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.
Зазначається, що Іспанія скористалася статтею 63 Статуту Міжнародного суду ООН, згідно з якою сторона міжнародного договору має право втрутитися в розгляд справи, який пов’язаний із його тлумаченням.
У заяві Іспанії підкреслюється, що "Конвенція має надзвичайно важливе значення для запобігання геноциду та покарання за нього", а закріплені в ній права та обов'язки "є обов'язком міжнародного співтовариства в цілому".
Загалом до позову України проти Росії долучилися майже 20 країн – зокрема Франція, Швеція, США, Данія, Німеччина, Італія, Польща, Румунія, Латвія. В останні дні про таке бажання заявили Франція, Ірландія та Естонія.
Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті: Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").
У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.