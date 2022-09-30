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Внаслідок удару російських окупантів по Дніпру загинула людина, палає пів сотні автобусів, - ОВА

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Внаслідок удару російських ракет по місту Дніпро одна людина загинула і щонайменше двоє дістали поранень, на транспортному підприємстві масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

 Він зазначив: "Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Росіяни знову атакували Дніпро ракетами.

Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому.

Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля та з 50 автобусів".

За словами Резніченка, на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі два прильоти ворожих ракет по цивільних об’єктах, - ОП

Внаслідок удару російських окупантів по Дніпру загинула людина, палає пів сотні автобусів, - ОВА 01

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    Может потому что это АТП, не? ******** оно. Животное ***.
  • Маладой кракодил a1e1b316
    Кацапы, еще немного, и не хватит рассчитаться за ущерб, если даже продать вашу вонючую страну, ваши избы, и ваших машек.
  • Amber
    Варвари кацапські , відчепіться від Украіни , бо ми гидуємо вас і будемо знищувати вас , де би ви не були 😡
    Путлєр урод і шизанутий крлик , здохни 😕
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