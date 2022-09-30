Внаслідок удару російських окупантів по Дніпру загинула людина, палає пів сотні автобусів, - ОВА
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Внаслідок удару російських ракет по місту Дніпро одна людина загинула і щонайменше двоє дістали поранень, на транспортному підприємстві масштабна пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він зазначив: "Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Росіяни знову атакували Дніпро ракетами.
Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому.
Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля та з 50 автобусів".
За словами Резніченка, на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань з’ясовуються.