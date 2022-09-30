Окупанти атакували південні регіони, запустивши 7 безпілотників, 5 з яких збиті, - ОК "Південь"
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Ввечері 29 вересня російські окупанти здійснили атаку дронами по Миколаївській та Одеські областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіломляє Одеська обласна ВЦА із посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь".
У повідомленні зазначається: "Ворог атакував південні області, спрямувавши 5 дронів-камікадзе по Миколаївщині та 2 по Одещині.
Над Миколаївщиною 3 "Шахеди-136" збито, один атакував адмінбудівлю в обласному центрі і ще один – об’єкт критичної інфраструктури в районі.
Працюють рятувальні та екстрені служби. Інформація про постраждалих не надходила. Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 летючих камікадзе на підльоті до міста".