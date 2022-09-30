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Росіяни обстріляли Миколаїв, є влучання у багатоповерхівку, під завалами опинились люди, - Кім

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Росіяни обстріляли Миколаїв, є влучання у багатоповерхівку, під завалами опинились люди, - Кім
Російські окупанти в ніч проти п’ятниці 30 вересня ракетами обстріляли Миколаїв. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок, під завалами залишаються люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив: "7 вибухів (2 як мінімум за містом). Російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. Одна ракета потрапила по 9 поверху, серйозні пошкодження, під завалами люди".

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Топ коментарі

  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    Ці підари мочать і мочать цивiльних.
    Та їм пофіг насправді.
    Потім відмовлятимуться: "Нам наказали".
    Тварини.
    Вбивати, де знайдеш треба.
    За Маріуполь.

    https://youtu.be/wEVlULK22AM
  • Lada2014
    Коли ж цI кровожаднI звIрI вIд нас вIдчепляться? Хто ж вивIв цей вид людей- звIрIв?
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