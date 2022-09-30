Росіяни обстріляли Миколаїв, є влучання у багатоповерхівку, під завалами опинились люди, - Кім

Російські окупанти в ніч проти п’ятниці 30 вересня ракетами обстріляли Миколаїв. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок, під завалами залишаються люди.