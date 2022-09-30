У Бєлгороді пролунали вибухи, на землю впали уламки
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У ніч проти 30 вересня у російському Бєлгороді було чутно потужні звуки вибухів - спрацювала система ППО.
Про це, як передає Цензор.НЕТ, повідомляють російські ЗМІ.
"У Бєлгороді, Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала ППО", - зазначають росіяни.
Водночас у місцевих російських Telegram-каналах пишуть, що жителі чули потужні звуки вибухів. У квартирах затремтіли вікна, а в машин на вулиці ввімкнулась сигналізація.
Окрім цього, у деяких районах на землю впали уламки.