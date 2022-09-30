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Канада закликала своїх громадян негайно покинути територію РФ

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Канада закликала своїх громадян негайно покинути територію РФ
МЗС Канади закликало співгромадян утриматись від усіх поїздок до Російської Федерації, а тих, хто вже перебуває на території РФ, - негайно залишити країну.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті МЗС Канади, інформує Цензор.НЕТ.

"Уникайте усіх подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, в тому числі часткову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та все більш лімітовані варіанти авіаперельотів. Якщо ви вже знаходитеся у Росії, вам слід покинути територію країни, поки залишаються доступними комерційні шляхи", - йдеться у повідомленні.

Канадців, які все ж вирішать залишитися в Росії, просять "поводити себе стримано".

"Пов’язані із чинною ситуацією комунікації ретельно перевіряються місцевою владою. Вас можуть спіткати серйозні наслідки, якщо ви обговорюєте, поширюєте чи публікуєте інформацію про російське вторгнення до України", - наголосили у відомстві.

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Раніше з закликом до своїх громадян залишити територію Росії звернулося посольство США у Москві, а також міністерство закордонних справ Болгарії й кількох інших країн.

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    згадалось як у нас на початку лютого в Києві всі іноземці та посольства виїхали.... порожньо стало....
    вата пожне те що посіяла....
  • Velykyj Lug
    Над запаребріком збираються хмари. Мабуть моква буде.
  • Огусто
    Схоже на початок Великого ******* в рашці. Хоча, там і так він вже.
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