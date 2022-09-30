Російського олігарха Дерипаску можуть посадити у США на 20 років за ухиляння від санкцій

Російський олігарх Олег Дерипаска може отримати у США 20 років за ґратами через намагання ухилитися від виконання американських санкцій.

Про це заявили в міністерстві юстиції США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Олега Дерипаску та трьох пов’язаних з ним жінок звинувачують в змові з метою обходу санкцій.

Крім російського олігарха, звинувачення висунуті проти 45-річної громадянки РФ Наталії Бардакової, 42-річної натуралізованої громадянки США Ольги Шрікі, а також 33-річної Катерини Вороніної (Лобанової) - матері двох дітей російського олігарха.

Згідно з документами обвинувачення, Шрікі організувала продаж музичної студії в штаті Каліфорнія, на суму $3,1 мільйона на користь Дерипаски. Крім того, Шрікі і Бардакова в 2020 році організували дві поїздки Катерини Вороніної до Сполучених Штатів, щоби вона могла народити там дітей Дерипаски.

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Таким чином Дерипасці, Бардаковій та Шрікі загрожує до 20 років позбавлення волі через змову з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні повноваження.

Нагадаємо, у 2018 році уряд США запровадив проти Олега Дерипаски санкції через причетність до втручання у вибори президента США в 2016 році, на яких тоді переміг Дональд Трамп. Задовго до цього Дерипаска тісно співпрацював з Полом Манафортом, який у 2016 році очолював виборчий штаб Трампа на виборах у США.