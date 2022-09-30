Російського олігарха Дерипаску можуть посадити у США на 20 років за ухиляння від санкцій
Про це заявили в міністерстві юстиції США, повідомляє Цензор.НЕТ.
Олега Дерипаску та трьох пов’язаних з ним жінок звинувачують в змові з метою обходу санкцій.
Крім російського олігарха, звинувачення висунуті проти 45-річної громадянки РФ Наталії Бардакової, 42-річної натуралізованої громадянки США Ольги Шрікі, а також 33-річної Катерини Вороніної (Лобанової) - матері двох дітей російського олігарха.
Згідно з документами обвинувачення, Шрікі організувала продаж музичної студії в штаті Каліфорнія, на суму $3,1 мільйона на користь Дерипаски. Крім того, Шрікі і Бардакова в 2020 році організували дві поїздки Катерини Вороніної до Сполучених Штатів, щоби вона могла народити там дітей Дерипаски.
Таким чином Дерипасці, Бардаковій та Шрікі загрожує до 20 років позбавлення волі через змову з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні повноваження.
Нагадаємо, у 2018 році уряд США запровадив проти Олега Дерипаски санкції через причетність до втручання у вибори президента США в 2016 році, на яких тоді переміг Дональд Трамп. Задовго до цього Дерипаска тісно співпрацював з Полом Манафортом, який у 2016 році очолював виборчий штаб Трампа на виборах у США.