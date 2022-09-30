Україна щотижня отримує від США зброю на суму від пів до мільярда доларів, - ексголова ЦРУ Петреус

Сполучені Штати щотижня передають нашій державі зброю на суму від пів до мільярда доларів.

Про це колишній директор ЦРУ Девід Петреус розповів в інтерв’ю 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, США постачають Україні снаряди до артилерії та танків, високоточну зброю та багато іншого.

"Як я вже казав, з боку США - це фантастична сума у 15,1 мільярда доларів, з боку інших країн - мільярди доларів, і майже всі східноєвропейські країни повіддавали вам своє озброєння, яким ви могли користуватися вже і зараз" - заявив Петреус.

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Мова йде про озброєння колишнього Варшавського блоку, танки та бойові машини, те саме і з бойовими гелікоптерами, які США мали передати Афганістану, але віддали Україні.

Петреус зазначив, що передача зброї відбувалася не завжди публічно - з міркувань безпеки. США постачають Україні величезну кількість снарядів до важкої артилерії, артилерійські тягачі і відповідну техніку, а також MLRS і боєприпаси до них.

Колишній директор ЦРУ наголосив, що зараз ні в кого не повинно виникати сумнівів, що США і далі будуть надавати усебічну підтримку Україні по лінії озброєння.

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"Ми щотижня відправляємо вам військових товарів на суму від пів мільярда до мільярда доларів. І це з початку активних бойових дій. І в деяких випадках ми віддали вам все, що й самі мали - наприклад, дрони-камікадзе, та деякі інші речі. Ми зараз активізуємо наш власний ВПК, щоб він виробляв більше озброєнь, але знову ж таки, оця сума в 15,1 мільярда доларів вона є просто екстраординарною", - підкреслив Петреус.