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Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів. ФОТО

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Внаслідок обстрілу Дніпра в ніч проти 30 вересня загинула одна людина й поранені 5, пошкоджені багатоповерхівки, гімназія, магазин та адмінбудівлі. Згоріли понад 100 автобусів.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

Резніченко зазначив, що росіяни вдарили по Дніпру "Іскандерами".

"У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі", - написав він.

За даними Різніченка, ворожі ракети знищили транспортне підприємство. В полум’ї пожежі після обстрілу згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені.

Мер Дніпра Філатов пише, що згоріли понад 100 автобусів. "Завтра добираємось на роботу із запізненням", - зазначив він.

"Кому завтра їхати маршрутами 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б, будь ласка, плануйте свій час і не сваріться на затримки", - попередив Філатов.

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Гатили росіяни і по області, зазначає Резніченко. По Нікопольщині вони тричі вдарили "Градами" та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі.

Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів 01
Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів 02
Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів 03

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А ППО на виборах у 2019 році Ви зарили в асфальт. Зате можна поржать, так? Як там "барига" пнувся щоб зробити захист міст, як місто Київ, де вложив кошти корпорації "Рошен" і відновив ППО,а нарід 73% витер об нього ноги, оббрехав, порушив більше 300 кримінальних справ, довів його батька до смерті... і вибрав "какая разница".То "какая вам разница" є ППО чи ні, подивіться які у вас дороги, який файний президент на лісапеді і яка молода команда ригів татарова,єлдака, смірнова, демченко,шкарлєта і беніни слуги юзік, "Лисий", "Пікалов","Котлєта, Дубінський, Безумна, верещук цілими ночами думають про вас. Все те, що зробили "бариги" ракетні комплекси "Нептун", "Грім 2", "Сапсан", "Вільха М", "Верба", "Буревій", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана" просто заморозили і не доробили на 80% готову у 2019 році систему ППО і все, буквально все зарили в асфальт, навіть "ковідні" гроші. Мені шкода себе, дітей, дніпрян, миколаївців, запорожців,херсонців, нікопольчан та інших громадян яких розстрілює з'їхавший з глузду кардик-терорист. Не думали в 2019 році, що так могло статися? Не думали про свою безпеку, безпеку дітей? Ржіть, ховайтеся під асфальт і радійте, що у вас є такий думаючий про себе і про свою діаспору Президент. І головне не забувайте -"Беня" патріот і кожного місяця отримує від держави по 4-5 мільярдів гривень, а народ збирає по копійці на армію і те що "барига" - Порошенко, який свої гроші і фонду витрачає на армію. Не забудьте. Якщо у когось з'являться сумніви, то мерщій вмикайте телеканал "1+1" (бені-медведчука-Боневтіка) і вам так підтвердять, що Беня "патріот", якого оберігає Вова, а Порошенко "барига". Живи наріде так, як проголосував. Вас попереджали і головне, що це ще не кінець. Написав все що думав, можете нападати і обливати брудом, як ви це вмієте, але головне, що це вам не допоможе.
  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    Ось воно тупе за яке глосувало 73%
  • Super Gut
    Є свіжа інформація, що згоріло набагато меньше автобусів десь біля 50. При цьому пошкоджених майже сотня.
    Хоч бляха, яким же це треба бути тупим аби під час війни в один парк звезти 100+ автобусів.
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