Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів. ФОТО
Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
Резніченко зазначив, що росіяни вдарили по Дніпру "Іскандерами".
"У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі", - написав він.
За даними Різніченка, ворожі ракети знищили транспортне підприємство. В полум’ї пожежі після обстрілу згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені.
Мер Дніпра Філатов пише, що згоріли понад 100 автобусів. "Завтра добираємось на роботу із запізненням", - зазначив він.
"Кому завтра їхати маршрутами 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б, будь ласка, плануйте свій час і не сваріться на затримки", - попередив Філатов.
Гатили росіяни і по області, зазначає Резніченко. По Нікопольщині вони тричі вдарили "Градами" та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі.