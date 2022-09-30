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Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

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Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя, де стояла гуманітарна колона з цивільних автівок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено) 01

" Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місці подій працюють відповідні служби: рятувальники, медики.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що у гуманітарній колоні були і мешканці Мелітополя.

"Сьогодні зранку ворог завдав удару по колоні авто цивільних людей, які чекали на виїзд із Запоріжжя в сторону тимчасово окупованих територій. Люди щодня виїзджають їз обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

Поки що неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених лбдей", - написав він.

Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено) 02

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Топ коментарі

  • Oleg Mamont
    Из Ирпеня люди любыми способами пытались прорваться в Киев. Ниодному ******** не пришло в голову ехать проведывать родственников или просто ехать в ту сторону. Ну кроме первых дней, когда еще можно было прорваться на машине и эвакуировать кого то. Про вояк, партизанов и прочих - это не касается естественно, только они туда не в очереди стояли на машинах. А тут какая то вата в очереди стоит... я в шоке.
  • Oleg Mamont
    Меня вот смущает кое что... во время войны, находятся люди которые не выезжают с окупированой територии, а наоборот - стоят в очереди что бы на нее попасть. Это как ? Ватники ?
  • Alex Sav 8157c114
    ну дуже хочу прочитати ВСУ завдали ракетного удару по мацкві .. розвалено кремль і кремлядь
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