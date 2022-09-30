13 кораблів ворожого флоту маневрують біля Криму, напоготові 24 ракети "Калібр", - ОК "Південь"

Російський агресор за вечір, 29 вересня, збільшив корабельне угруповання у Чорному морі з 8 до 13 одиниць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту з 13 кораблів маневрує за звичним вже маршрутом, притискаючись до південного узбережжя Криму. Напоготові 3 надводні ракетоносії, а значить, і 24 "Калібри", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що о 18:30 29 вересня ОК повідомляло, що у Чорному морі маневрують лише 8 російських кораблів.

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