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13 кораблів ворожого флоту маневрують біля Криму, напоготові 24 ракети "Калібр", - ОК "Південь"

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13 кораблів ворожого флоту маневрують біля Криму, напоготові 24 ракети "Калібр", - ОК "Південь"
Російський агресор за вечір, 29 вересня, збільшив корабельне угруповання у Чорному морі з 8 до 13 одиниць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту з 13 кораблів маневрує за звичним вже маршрутом, притискаючись до південного узбережжя Криму. Напоготові 3 надводні ракетоносії, а значить, і 24 "Калібри", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що о 18:30 29 вересня ОК повідомляло, що у Чорному морі маневрують лише 8 російських кораблів.

Також читайте: Стан у Чорному морі зараз досить врегульований, російській флот тримається ближче до окупованого Криму, - ОК "Південь"

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А що там ті кораблі. Десь 20 залпів "Нептунів" і всі вони йдуть на дно, так 73%?
  • Andrew86
    Эти корабли следует потопить. На войне, как на войне.
  • V 2af7597c
    А що, Гарпуни адаптувати для запуску з повітря вже так складно? Чи використати HARM проти корабельних радарів? Вже задрали ці повідомлення про корабельне угруповання у Чорному морі.
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