13 кораблів ворожого флоту маневрують біля Криму, напоготові 24 ракети "Калібр", - ОК "Південь"
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Російський агресор за вечір, 29 вересня, збільшив корабельне угруповання у Чорному морі з 8 до 13 одиниць.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворожого флоту з 13 кораблів маневрує за звичним вже маршрутом, притискаючись до південного узбережжя Криму. Напоготові 3 надводні ракетоносії, а значить, і 24 "Калібри", - ідеться в повідомленні.
Зазначимо, що о 18:30 29 вересня ОК повідомляло, що у Чорному морі маневрують лише 8 російських кораблів.