"Директору" КП, який працював на ворога в Ізюмі, повідомлено про підозору, - Нацполіція
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Слідчі поліції оголосили підозру жителю Ізюма за те, що він обіймав посаду у незаконних органах влади окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
"Відомо, що після окупації частини Харківської області росіяни шукали собі колаборантів на місцях - для співпраці та більшої довіри від місцевих мешканців. Встановлено, що в Ізюмі до 07.04 при окупаційній владі Гусєв Віталій погодився стати директором "Ізюмського комунального підприємства теплових мереж"", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, злочин, в якому він підозрюється ( ч.5 ст. 111-1) - Добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади - карається позбавленням волі на строк до десяти років.