Путін не довіряє Міноборони й спілкується з командирами напряму, - ISW

Президент РФ Володимир Путін віддає суперечливі накази. Імовірно, він безпосередньо працює з російськими командирами на місцях, які вимагають підкріплення замість того, щоб слідувати стандартній практиці - наприклад, проводити навчання мобілізованих до відправки на фронт.

Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бюрократичні прорахунки російської часткової мобілізації можуть свідчити про те, що Путін знову обійшов російське вище військове командування чи МО РФ", - зазначають аналітики.

Раніше ISW вже повідомляв, що Путін неодноразово обходив російську систему командування під час ухвалення рішень щодо перебігу війни в Україні, імовірно тому, що він втратив довіру до російського МО.

Кремль продовжує порушувати заявлені ним процедури "часткової мобілізації" і суперечити власним повідомленням, навіть визнаючи систематичні збої в роботі російської бюрократії всього через вісім днів після оголошення мобілізації.

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Зазначається, що наразі малоймовірно, що Білорусь візьме безпосередню участь у війні в Україні. Путін і далі використовує свої стосунки із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб використовувати білоруські землі для розвитку російських військових сил, а не лише для їхньої участі у війні.