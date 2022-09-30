Новини • Війна

Путін не довіряє Міноборони й спілкується з командирами напряму, - ISW

6 55829
Путін не довіряє Міноборони й спілкується з командирами напряму, - ISW
Президент РФ Володимир Путін віддає суперечливі накази. Імовірно, він безпосередньо працює з російськими командирами на місцях, які вимагають підкріплення замість того, щоб слідувати стандартній практиці - наприклад, проводити навчання мобілізованих до відправки на фронт.

Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бюрократичні прорахунки російської часткової мобілізації можуть свідчити про те, що Путін знову обійшов російське вище військове командування чи МО РФ", - зазначають аналітики.

Раніше ISW вже повідомляв, що Путін неодноразово обходив російську систему командування під час ухвалення рішень щодо перебігу війни в Україні, імовірно тому, що він втратив довіру до російського МО.

Кремль продовжує порушувати заявлені ним процедури "часткової мобілізації" і суперечити власним повідомленням, навіть визнаючи систематичні збої в роботі російської бюрократії всього через вісім днів після оголошення мобілізації.

Також читайте: Путін про мобілізацію в РФ: Потрібно виправити всі помилки

Зазначається, що наразі малоймовірно, що Білорусь візьме безпосередню участь у війні в Україні. Путін і далі використовує свої стосунки із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб використовувати білоруські землі для розвитку російських військових сил, а не лише для їхньої участі у війні.

Топ коментарі

  • Epic musikk
  • Super Gut
    Для нас це дуже хороша новина. Бо чим менше буде професіоналів у ланцюжку верховний гімнокомандуючий - солдат в окопі, тим швидше вся ця фашистська орда на нашій землі піде годувати черв'яків.
  • Olena Lynch
    Плешивый бабуин думает что он умнее Залужного, безумный подонок.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини