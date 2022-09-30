Удар росіян по гуманітарній колоні у Запоріжжі: наразі відомо про 25 загиблих та 50 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Офісі Генерального прокурора повідомили, що кількість жертв зросла:

"За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих діти".

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено). ФОТОрепортаж