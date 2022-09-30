Новини • Агресія Росії проти України

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 59080 осіб, 264 літаки, 225 гелікоптерів, 2338 танків, 1391 артсистема, 4932 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 59080 осіб, 264 літаки, 225 гелікоптерів, 2338 танків, 1391 артсистема, 4932 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 59 080 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 59080 (+500) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2338 (+13) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4932(+23) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1391 (+6) од,

РСЗВ / MLRS – 333 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 176 (+1) од,

літаків / aircraft – 264 (+2) од,

гелікоптерів / helicopters – 225 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1003 (+8),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 246 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3768 (+17) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 59080 осіб, 264 літаки, 225 гелікоптерів, 2338 танків, 1391 артсистема, 4932 броньовані машини 01

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Я думаю что потери российской армии намного больше только ***** всё равно ,он будет воевать до последнего россиянина, для него это не люди а расходный материал.
  • Woxel Earth
    Ого. ЗСУ куярить орків не по "детски".
    Слава ЗСУ!👍
  • Воьлодимир Омельянов
    Єдине що радує ранком то це втрати ворога ,а так все погано обстріли наших міст і невині жертви.
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