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Міністр оборони Британії Воллес потай побував у Києві та зустрівся з Резніковим

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Міністр оборони Британії Воллес потай побував у Києві та зустрівся з Резніковим
Міністри обговорили військову допомогу Україні від Великої Британії.

Воллес розповів про візит у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий, що відвідав свого хорошого друга Олексія Резнікова в Києві цього тижня, щоб обговорити більше військової допомоги та допомоги Україні", - написав він.

Воллес запевнив, що британська підтримка України в боротьбі з агресією РФ зростає й триватиме "до 2023 року та надалі!".

Ані українська, ані британська сторона не повідомляли про візит Воллеса. Невідомі також і подробиці його зустрічі з Резніковим.

Читайте: Міноборони Великобританії Воллес про мобілізацію в РФ: "Вторгнення Путіна провалюється"

Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Спасибо Британии , они понимают что ***** должно быь уничтоженно.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Чекаємо ще цікавих плюшок для ЗСУ.
  • stavr
    дуже добра новина
    значить "щось" буде на озброєнні що кацапи будуть відгрібати
    подяка Британії та британцям
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